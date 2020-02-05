Маркировку первых партий обуви провели в особой экономической зоне "Бремино-Орша"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Бремино групп" запустила систему маркировки обуви с помощью российских средств идентификации. Было промаркировано около 10 тыс. пар обуви, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Запуску системы маркировки предшествовало успешное тестирование механизма приема, обработки и передачи двумерных штрих-кодов, разработанного специалистами компании Cyber Genesis, входящей в состав "Бремино групп". Эксперимент показал полную готовность компании к работе с кодами идентификации нового поколения.

При эксплуатации системы маркировки основное внимание уделялось технологическому циклу проверки, методам нанесения, расшифровки и сверки цифрового кода на всех этапах логистической цепи.

"Система маркировки и прослеживаемости товаров в скором времени коснется различных категорий продукции. Наша задача - предоставить партнерам необходимый сервис, детально разъяснить порядок работы новой системы для удобства ее использования, автоматизировать наши бизнес-процессы с учетом развития IT", - подчеркнул директор компании "Бремино групп" Олег Борцов.

На предприятии напомнили, что уже с 1 марта оборот немаркированных обувных товаров на территории России будет запрещен.

Маркировка обуви средствами идентификации позволяет фиксировать переход товара от собственника к собственнику, что делает рынок прозрачным как для участников, так и для конечных потребителей. Через такие коды можно проследить путь каждой пары обуви - от ее производства до продажи. В свою очередь у потребителей появится возможность сканировать маркеры при помощи специального мобильного приложения "Честный знак" для получения подробной информации о продаваемой паре.-0-