МАРТ: Беларусь не нарушает своих обязательств по применению ассортиментных перечней товаров

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, комментируя решение Коллегии ЕЭК "О выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза".

Согласно решению обязательное включение белорусских товаров в ассортиментные перечни, которые предусмотрены законодательством для торговых объектов, признано препятствием на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, поскольку нарушает нормы Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение №16 к Договору о ЕАЭС).

В МАРТ назвали основания, по которым не согласны с данным решением ЕЭК.

Так, норма по ведению ассортиментных перечней товаров была введена до подписания Договора о ЕАЭС и направлена на регулирование деятельности субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги розничной торговли на территории страны, а также на обеспечение продовольственной безопасности Беларуси и прав потребителей на гарантированное наличие в продаже широкого ассортимента товаров, в том числе социально значимых. Особо это актуально для торговли в сельской местности, где у покупателя должен быть выбор товаров, ведь зачастую в населенном пункте может быть только один магазин или автомагазин.

Норма применяется в равной степени как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования (т.е. на недискриминационной основе), таким образом обеспечено соблюдение предоставления иностранным поставщикам услуг национального режима.

Установление ассортиментных перечней не является препятствием свободного движения товаров в рамках функционирования внутреннего рынка союза, поскольку ассортиментные перечни не предусматривают указания конкретного поставщика. Также субъект торговли может выбрать любого поставщика в зависимости от своей ассортиментной политики, как белорусского, так и поставщика из стран ЕАЭС, из иностранных государств, и реализовывать его товары. Это решается в рамках договорных отношений субъектов хозяйствования.

Кроме того, в МАРТ напомнили, что ассортиментные перечни не предусматривают никаких процентных показателей, в том числе по доле продажи каких-либо товаров. Статистика показывают, что за время действия данной нормы рост импорта потребительских товаров в Беларусь составил 29,3%, из стран ЕАЭС - 28,8%, в том числе из Российской Федерации - 35,2%.

"В отношении лиц стран ЕАЭС, а также лиц, учрежденных ими, никаких дискриминационных требований в качестве условий в связи с учреждением и (или) деятельностью (в данном случае организацией предоставления услуги розничной торговли) о закупке или использовании отечественных товаров или услуг ассортиментные перечни торговых объектов не предусматривают. Согласно нормам Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня, утвержденного постановлением Совмина от 22 июля 2014 года №703, ассортиментный перечень не требуется в торговых объектах по продаже национальных товаров одной страны, созданных в соответствии с международными договорами и (или) международными обязательствами Республики Беларусь субъектами торговли, являющимися представительствами на территории Беларуси иностранных юридических лиц и иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств. Несмотря на положения статьи 28 Договора о ЕАЭС, в праве союза не предусмотрены специальные положения о необходимости предоставления национального режима в отношении товаров", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, что касается функционирования внутреннего рынка товаров в ЕАЭС, Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров. "В связи с этим в настоящее время в рамках права союза министерством инициируется отмена принятого решения", - резюмировали в МАРТ. -0-