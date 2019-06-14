МАРТ: бизнес-сообщество поддерживает допмеры по противодействию монополизации в торговле продовольствием

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера торговли продовольственными товарами требует дополнительного регулирования, предложенные меры по противодействию монополизации поддержаны бизнес-сообществом, сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сегодня на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ, где рассматривался проект указа "О противодействии монополизации в области торговли", передает корреспондент БЕЛТА.

Артур Карпович подчеркнул, что документ направлен на развитие конкуренции. "Потребительские товары - одна из самых чувствительных для населения статей затрат. В этой связи данные вопросы требуют со стороны государства постоянного внимания, установления и корректировки правил игры, контроля за их исполнением", - добавил он.

В настоящее время сферу торговли и общественного питания напрямую затрагивают 9 кодексов и законов, 26 декретов и указов, свыше 30 постановлений правительства и около 50 ведомственных актов. Доля сетевых магазинов в общем количестве торговых объектов превышает 60%, а если говорить о торговой площади, то она достигает почти 80%. За последние четыре года сетевых магазинов стало почти в три раза больше - 30 тыс. из 49 тыс. Предоставлена возможность развиваться сетевым организациям, занимающим долю свыше 20% на определенных территориях в сельской местности, без ограничений.

"В январе текущего года в МАРТ поступило коллективное обращение шести бизнес-сообществ с инициативой о создании межведомственной рабочей группы по формированию нормативного правового акта, определяющего дополнительное государственное регулирование деятельности крупнейших торговых организаций. Принятие документа должно вернуть долю малого и среднего предпринимательства в розничном товарообороте страны. По оценкам бизнес-сообществ, указанная доля должна составлять не менее 50%", - отметил Артур Карпович.

Он проинформировал, что в состав рабочей группы по разработке проекта указа вошли 26 представителей, в том числе от Совета по развитию предпринимательства, крупных торговых организаций. Проведено шесть заседаний, на последнем из которых все пункты подробно рассмотрены, учтены замечания заинтересованных. Изучен международный опыт в 27 странах.

В том числе предлагалось распространить действие указа и на непродовольственные товары, но принято решение на данном этапе не включать такую норму.

Проект указа без замечаний согласовали свыше 20 организаций и госорганов, в том числе все облисполкомы и Мингорисполком. Артур Карпович подчеркнул, что о недостаточности действующих ограничительных мер говорит и то, что МАРТ сейчас рассматривает семь обращений по поводу нарушения антимонопольных норм.

Как отметил генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков, по сути новый указ в ближайшие 10 лет коснется только магазинов этой сети. По его оценке, документ повлияет на эффективность работы компании, которая занимает около 20% рынка. "Считаем, что указ несет риск для нас", - отметил гендиректор.

В свою очередь сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов обратил внимание, что, если не сбалансировать рынок, складывающая ситуация негативно повлияет на экономику. "Мы поддерживаем указ, потому что это шаг в правильном направлении", - считает он.

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин сообщил, что бизнес-сообщество давно поднимало вопрос о необходимости разработки подобного документа. Он положительно повлияет на конкуренцию в сфере торговли.

Как сообщалось, по проекту указа "О противодействии монополизации в области торговли" субъект торговли, доля которого в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в республике за предыдущий финансовый год превышает 15%, признается занимающим доминирующее положение на рынке, что предопределяет возложение дополнительных обязанностей и установление ограничений.

Планируется обязать субъекты торговли самостоятельно рассчитывать долю в объеме товарооборота, размещать на сайте правила торговой практики, перечень аффилированных лиц, с которыми заключены договоры на поставку товаров. Также в проекте указа запрещается навязывать поставщикам и производителям участие в скидках, акциях, услуги по продвижению товаров, устанавливать условия с возможностью в одностороннем порядке прекратить сотрудничество без веских причин и требовать выплату бонусов и премий и др.

Кроме того, документ определяет условия осуществления рекламной деятельности, предполагает административную ответственность за нарушение его норм.

С текстом проекта указа и обоснованием к нему можно ознакомиться на сайте МАРТ в разделе "Законодательство/Общественное обсуждение проектов" либо на Правовом форуме Беларуси. Общественное обсуждение продлится до 20 июня текущего года включительно.-0-