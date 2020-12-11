МАРТ будет актуализировать перечень запрещаемой в общепите пластиковой посуды

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет актуализировать перечень запрещаемой в общепите пластиковой посуды. Об этом сообщил сегодня начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало во время вебинара "Общепит без одноразового пластика: как это на практике?", передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 января 2021 года в общепите будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

"По результатам работы в I квартале 2021 года этот перечень будет, возможно, расширен или уменьшен. Посмотрим, как в принципе отреагирует отрасль и сработает бизнес по результатам первого квартала", - отметил Михаил Жигало.

По расчетам МАРТ, новое правило существенно не повлияет на инфляцию. "В этой связи и было принято решение: на первом этапе вводить этот запрет именно в секторе общественного питания. На данный момент мы позиционируем введение данного запрета как эксперимент, пилотный проект. Т.е. по результатам введения этого запрета в I квартале 2021 года мы будем проводить повторный анализ. Если будем видеть определенные турбулентности на рынке, у нас есть прерогатива по корректировке перечня запрещенных изделий из пластика", - пояснил Михаил Жигало.-0-