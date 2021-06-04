МАРТ изменил предельные наценки на продукцию общепита в учреждениях образования

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в порядок формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 19 мая 2021 года №33, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Постановлением предусматривается увеличение предельного уровня применяемых наценок общественного питания в учреждениях образования при организации питания без привлечения бюджетных средств. "В целях обеспечения питанием по доступным ценам одновременно для обучающихся на дневной форме получения образования устанавливается гарантированный уровень предельных минимальных скидок на продукцию общепита", - рассказали в пресс-службе.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.-0-