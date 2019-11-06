МАРТ изучает международные практики по борьбе с картелями

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающий семинар по теме "Эффективное расследование картельных сговоров" проходит сегодня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Управлением по конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семинар является первым практическим шагом по воплощению меморандума о сотрудничестве между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Управлением по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша, который был подписан на заседании белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству в ноябре прошлого года, - отметил начальник управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования МАРТ Евгений Белов. - Тема семинара выбрана неслучайно. Она является одной из наиболее сложных в области торговли и антимонопольного регулирования. Поэтому на семинар привлечены ведущие международные эксперты ОЭСР и коллеги из Польши. Опыт, который получат сотрудники МАРТ по итогам мероприятия, позволит применить в Беларуси ведущие мировые практики в данной сфере и будет направлен на повышение общей конкурентоспособности белорусской экономики. Это позволит Беларуси быть лучше представленной в международных рейтингах".

Он добавил, что для нашей страны тема картелей так же актуальна, как и для других государств. Противодействие картелям совершенствует и борьбу с коррупцией, совершенствует проведение госзакупок, а также помогает повысить эффективность использования бюджетных средств, снизить цены на товары и услуги, улучшать их качество.

Суть проблемы в том, что участники картелей устанавливают цены (завышая на 10% и более) или разделяют сферы влияния, оставаясь при этом самостоятельными субъектами. И рынок начинает приобретать черты монопольного. Риск формирования картелей выше там, где и без того высокий уровень экономической концентрации. Чаще всего деятельность картелей затрагивает такие товары, как цемент, сахар, мука и другие, в основном гомогенные товары, позволяющие объединяться для незаконной торговли. Но и другие сферы не могут быть полностью защищены, если не противодействовать картелям. Потери могут составлять и 12%, и 20% ВВП.

По мнению международных экспертов, Беларуси необходимо сформировать эффективную правоприменительную практику. Например, старший эксперт по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития Сабина Зигельски сообщила, что в этом году организация проанализировала белорусское законодательство и пришла к выводу, что оно прекрасно разработано. "Но МАРТ не хватает полномочий, чтобы проводить незапланированные проверки как на предприятиях, так и в домах людей, которые владеют данными предприятиями", - отметила Сабина Зигельски. Вместе с тем на данный момент внеплановые проверки со стороны госорганов не являются оптимальным решением для Беларуси, а смягчение наказания в случае явки с повинной не представляется целесообразным - опять же из-за отсутствия правоприменительной практики. Поэтому на семинаре уделено внимание другим методам выявления картелей: параллельной ценовой политике, прямым и косвенным признакам картельного сговора и т.д.

Глава Управления по конкуренции и защите прав потребителей Польши Марек Нехтял подтвердил, что одна из целей семинара - углубить сотрудничество между Беларусью и ОЭСР. "Перед администрацией страны стоит задача по разработке соответствующего законодательства, направленного на противодействие деятельности картелей. Цель - улучшить качество продукции и сделать цены максимально низкими для потребителей, в то время как картели завышают их, пользуясь своей монополией. Кроме того, картели против инноваций. У ОЭСР есть специальные стандарты, направленные на то, чтобы расширять полномочия органов на проведение различных проверок, чтобы установить, является ли деятельность картельной. Надеюсь, в Беларуси в скором будущем тоже будет разработан закон, расширяющий полномочия правоохранительных органов", - заключил Марек Нехтял.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский также выразил уверенность, что международный опыт необходим в этой работе. "Мы, например, очень благодарны за весь опыт и помощь, которые в прошлом получили от других стран. Видно, что у белорусских партнеров есть желание сотрудничать, поэтому помощь будет оказана", - заключил он.-0-