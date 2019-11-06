ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:10 Подтопление участка и газификация домов - Исаченко провел прием граждан в Клецке Регионы
11:56 БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн Экономика
11:55 Детский сад открывают в Кричеве Регионы
11:47 Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались Общество
11:45 Иван Янковский возглавит сборную Беларуси по вольной борьбе Спорт
11:44 МАРТ изучает международные практики по борьбе с картелями Экономика
11:38 В Беларуси в этом году зарегистрировано 12 завозных случаев малярии, 6 - лихорадки денге Общество
11:38 Интернет-мошенники похитили у жительницы Орши Br2,5 тыс. Происшествия
11:22 Туман и дожди прогнозируют 7 ноября в Беларуси Общество
11:14 Картины белорусского живописца Фердинанда Рущица переданы в НХМ Культура
11:12 Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе Экономика
10:52 Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в предстоящие выходные Общество
10:41 Банк ВТБ (Беларусь) представил сервис мгновенных платежей для юридических лиц Экономика
10:41 Температурные рекорды побиты 5 ноября в четырех областях Беларуси Общество
10:40 Воду в тепловых сетях в зоне котельной "Кедышко" в Минске окрасят в зеленый цвет Регионы
10:33 Минчанин упал в яму во дворе и погиб Происшествия
10:26 Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам Политика
10:22 Белгосфилармония приглашает на авторский вечер памяти композитора Арно Бабаджаняна Культура
10:15 "Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза Общество
10:13 Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре вырос на 4,9% Экономика
10:10 Спасатели на учении отработали тушение пожара в здании с массовым пребыванием людей Общество
10:07 Телеканал "Беларусь 1" покажет украинский сериал "Слуга народа" Калейдоскоп
10:05 Курение увеличивает шанс шизофрении и депрессии - ученые Калейдоскоп
10:01 Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме Общество
09:58 Белорусские предприятия представлены на выставке FIHAV на Кубе Экономика
09:50 Билл Гейтс уступил вторую строчку в Forbes Калейдоскоп
09:49 Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе Президент
09:32 В Полоцке горела маршрутка Происшествия
09:31 Румас совершит рабочую поездку в Витебскую область Регионы
09:30 Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
06 ноября 2019, 11:44

МАРТ изучает международные практики по борьбе с картелями

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающий семинар по теме "Эффективное расследование картельных сговоров" проходит сегодня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Управлением по конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семинар является первым практическим шагом по воплощению меморандума о сотрудничестве между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Управлением по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша, который был подписан на заседании белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству в ноябре прошлого года, - отметил начальник управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования МАРТ Евгений Белов. - Тема семинара выбрана неслучайно. Она является одной из наиболее сложных в области торговли и антимонопольного регулирования. Поэтому на семинар привлечены ведущие международные эксперты ОЭСР и коллеги из Польши. Опыт, который получат сотрудники МАРТ по итогам мероприятия, позволит применить в Беларуси ведущие мировые практики в данной сфере и будет направлен на повышение общей конкурентоспособности белорусской экономики. Это позволит Беларуси быть лучше представленной в международных рейтингах".

Он добавил, что для нашей страны тема картелей так же актуальна, как и для других государств. Противодействие картелям совершенствует и борьбу с коррупцией, совершенствует проведение госзакупок, а также помогает повысить эффективность использования бюджетных средств, снизить цены на товары и услуги, улучшать их качество.

Суть проблемы в том, что участники картелей устанавливают цены (завышая на 10% и более) или разделяют сферы влияния, оставаясь при этом самостоятельными субъектами. И рынок начинает приобретать черты монопольного. Риск формирования картелей выше там, где и без того высокий уровень экономической концентрации. Чаще всего деятельность картелей затрагивает такие товары, как цемент, сахар, мука и другие, в основном гомогенные товары, позволяющие объединяться для незаконной торговли. Но и другие сферы не могут быть полностью защищены, если не противодействовать картелям. Потери могут составлять и 12%, и 20% ВВП.

По мнению международных экспертов, Беларуси необходимо сформировать эффективную правоприменительную практику. Например, старший эксперт по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития Сабина Зигельски сообщила, что в этом году организация проанализировала белорусское законодательство и пришла к выводу, что оно прекрасно разработано. "Но МАРТ не хватает полномочий, чтобы проводить незапланированные проверки как на предприятиях, так и в домах людей, которые владеют данными предприятиями", - отметила Сабина Зигельски. Вместе с тем на данный момент внеплановые проверки со стороны госорганов не являются оптимальным решением для Беларуси, а смягчение наказания в случае явки с повинной не представляется целесообразным - опять же из-за отсутствия правоприменительной практики. Поэтому на семинаре уделено внимание другим методам выявления картелей: параллельной ценовой политике, прямым и косвенным признакам картельного сговора и т.д.

Глава Управления по конкуренции и защите прав потребителей Польши Марек Нехтял подтвердил, что одна из целей семинара - углубить сотрудничество между Беларусью и ОЭСР. "Перед администрацией страны стоит задача по разработке соответствующего законодательства, направленного на противодействие деятельности картелей. Цель - улучшить качество продукции и сделать цены максимально низкими для потребителей, в то время как картели завышают их, пользуясь своей монополией. Кроме того, картели против инноваций. У ОЭСР есть специальные стандарты, направленные на то, чтобы расширять полномочия органов на проведение различных проверок, чтобы установить, является ли деятельность картельной. Надеюсь, в Беларуси в скором будущем тоже будет разработан закон, расширяющий полномочия правоохранительных органов", - заключил Марек Нехтял.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский также выразил уверенность, что международный опыт необходим в этой работе. "Мы, например, очень благодарны за весь опыт и помощь, которые в прошлом получили от других стран. Видно, что у белорусских партнеров есть желание сотрудничать, поэтому помощь будет оказана", - заключил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Министерство антимонопольного регулирования и торговли Польша семинар
Новости рубрики Экономика
БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн
На предприятии Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе
Банк ВТБ (Беларусь) представил сервис мгновенных платежей для юридических лиц
Фото из архива Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре вырос на 4,9%
Фото из архива Белорусские предприятия представлены на выставке FIHAV на Кубе
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Главное
Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум От финансов до сельского хозяйства: Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты
Макей представил предложения по развитию "Восточного партнерства" до 2030 года
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам
Топ-новости
Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе
Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете
Подарок к празднику: в комплексе "Минск Мир" открыт первый паркинг
Правительство и Нацбанк готовят план мер для ускоренного роста экономики Беларуси
Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе
Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись
Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались
Дни Минска в Шанхае пройдут 7-9 ноября
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в предстоящие выходные
Температурные рекорды побиты 5 ноября в четырех областях Беларуси
Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме
Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября
Спасатели на учении отработали тушение пожара в здании с массовым пребыванием людей
Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
В правительстве рассказали, как будут решать вопрос с обеспечением жильем многодетных
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.