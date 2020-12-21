МАРТ нашел в крупной торговой сети нарушения при формировании цен на сахар

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли нашло в крупной торговой сети нарушения при формировании цен на сахар, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Нарушения законодательства о ценообразовании выявлены во время внеплановой проверки магазинов в Солигорске, Жодино и Гродно. По информации МАРТ, была превышена предельная максимальная торговая надбавка на сахар. В итоге разница между фактической и расчетной выручкой от реализации сахара по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила Br5422,88.

Экономический суд Минской области оштрафовал должностное лицо, ответственное за формирование цен, и юридическое лицо на общую сумму Br10873,76.

Решение суда не вступило в законную силу, хозяйствующий субъект вправе обжаловать решение в течение 10 дней с момента его получения.-0-