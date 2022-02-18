МАРТ: подорожание продтоваров связано с ростом мировых цен на сырье и материалы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подорожание продовольственных товаров обусловлено ростом затрат на производство из-за увеличения мировых цен на сырье и материалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В январе 2022 года годовой прирост потребительских цен составил 10,4%, по отношению к предыдущему месяцу инфляция сложилась на уровне 1,5%, что соответствует средней динамике цен в I квартале. На I квартал ежегодно приходится около 40% увеличения всего прироста цен за год. "Основное влияние на увеличение потребительских цен в годовом выражении оказало удорожание продовольственных товаров преимущественно мясомолочной и плодовоовощной группы. Этот фактор обусловлен ростом затрат на производство товаров из-за увеличения мировых цен на сырье и материалы", - сказали в МАРТ.

В январе 2022-го годовой прирост мировых цен на продовольствие несколько замедлился, но сохранился на повышенном уровне - 17,5%, в том числе на мясо - 15,4%, молоко - 16,8%, злаковые культуры - 10,6%, масла растительные - на 31,7%, сахар - на 17,8%. На мировом рынке удобрений продолжается рост цен: в январе они подорожали от 9,1% до 219,4% в годовом выражении. В России - основном торговом партнере - продовольствие за год подорожало на 11,1%.

Что касается цен в Беларуси, то мясо и мясопродукты за 12 месяцев подорожали почти на 16,3%, молоко и молочные продукты - 7,3%. Прирост цен на плодовоовощную продукцию составил 23,8% в годовом выражении. Одновременно отмечается снижение цен на сахар и соль на 0,8% и 1,2% соответственно; замедление роста цен на маргарин до 4,8% (14% в декабре 2021 года), медикаменты - до 9,6% (14,2%), масло растительное - до 15,4% (19,9%), табачные изделия - до 8,7% (13%).

В январе к предыдущему месяцу отмечается удорожание товаров, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: крупа и бобовые увеличились в цене на 1,3%, обувь - на 1,4%, рыба и рыбопродукты - на 1,8%, фрукты и овощи - на 6,7% и 13,3% соответственно. Отмечается рост цен на кондитерские изделия и масло и жиры (на 1,8%), мясо и мясопродукты (на 1,5%), молоко и молочные продукты (на 0,9%).

В январе третий месяц подряд замедляется годовой прирост цен (тарифов) в сфере постоянно регулируемого ценообразования: 8,8% в январе (9% месяцем ранее). За январь увеличились цены на водку и табачные изделия на 1,5% (компенсация повышения ставок акцизов). Планово повышены тарифы на услуги дошкольных учреждений на 9% (ввиду корректировки норм расходов на питание), а также на газоснабжение - на 1,1%. Тарифы на услуги связи подорожали на 3,2% (в связи с прекращением действия скидок на услуги сотовой связи), на медицинские услуги - на 1,3%.-0-