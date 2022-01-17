МАРТ повысил тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 10 января 2022 года №4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правовым актом предусмотрено повышение тарифа на услуги по транспортировке газа по системе распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз", с Br18,61 до Br19,54 за 1 тыс. куб.м.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-