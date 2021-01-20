МАРТ предлагает обсудить проект указа по госзакупкам

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект указа "О совершенствовании порядка осуществления государственных закупок". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Предлагается закрепить полномочия Совета Министров по утверждению перечня товаров, работ, услуг, к которым применяется преференциальная поправка, а также порядка и условий ее применения. Правительство также получит право определять госорганы и организации, которые будут по согласованию с МАРТ готовить типовые требования к описанию отдельных видов товаров (работ, услуг) для обязательного включения в каталог госзакупок.

Согласно проекту указа, Совмин также сможет определять особенности госзакупок отдельных видов продукции, условия допуска товаров, работ и услуг иностранного происхождения и их поставщиков. "Такие меры будут приниматься в исключительных случаях в целях защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей с соблюдением международных обязательств. Установление подобных исключений возможно сроком на два года. Срок введения исключений будет указываться в решении правительства", - отметили в МАРТ.

Проект указа также закрепляет право МАРТ определять дополнительные требования к форме и содержанию предложений участников процедур государственных закупок, порядок и способы определения ориентировочной стоимости предмета госзакупки в целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств.

Кроме того, предлагается исключить необходимость предоставления участником-резидентом заявления об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней. Заказчик может проверить их отсутствие на сайте МНС. "Такая проверка будет проводиться на последнюю отчетную дату, предшествующую дню рассмотрения предложения участника процедуры госзакупки. Например, если предложение подано в декабре 2020 года, а открытие и рассмотрение предложений состоялось 10 января 2021 года, то будет проверяться отсутствие задолженности по состоянию на 1 января 2021-го, а не на 1 ноября 2020-го, как этого требует действующая редакция закона", - пояснили в МАРТ.

Также предложено ввести запрет на участие в закупках аффилированных лиц по отношению к другим участникам. Исключение будет сделано для юрлиц, собственниками которых являются Беларусь или ее административно-территориальные единицы, общественные объединения инвалидов, а также юрлиц, которые являются участниками одного государственного объединения, холдинга.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 30 января.-0-