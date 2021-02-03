МАРТ предлагает обсудить регистрацию товарной биржей внебиржевых сделок по экспорту товаров

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить вопросы регистрации товарной биржей внебиржевых сделок по экспорту отдельных товаров. Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Проектом предусматривается установление обязанности регистрации внебиржевых сделок по экспорту мелассы свекловичной, классифицируемой кодом 1703900000 ТН ВЭД ЕАЭС, и жома свекловичного, классифицируемого кодом 2303201000 ТН ВЭД ЕАЭС, продавцами товара.

Исходя из обоснования проекта, в настоящее время реализация названной продукции на экспорт осуществляется субъектами хозяйствования на основании как биржевых, так и внебиржевых сделок. Меласса и свекловичный жом не включены в перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

В документе говорится, что указанные товары являются продукцией, которая востребована на внутреннем рынке и имеет важное значение в продовольственной безопасности Беларуси (меласса используется в качестве сырья для производства этилового спирта, пищевых кислот, хлебопекарных и кормовых дрожжей, а также как добавка в корм сельскохозяйственных животных; жом свекловичный - в качестве корма скоту).

Реализация мелассы по коду 1703900000 и жома по коду 2303201000 на экспорт посредством биржевых торгов в добровольном порядке началась с сентября 2020 года. В роли покупателей в каждых торгах участвует до 10 зарубежных компаний из Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Нидерландов и России. При этом работа по привлечению максимального количества покупателей продолжается.

Как отмечается в обосновании, за сентябрь - декабрь 2020 года по результатам биржевых торгов реализовано 14,7 тыс. т жома и 5,1 тыс. т мелассы свекловичных на общую сумму 2,7 млн евро. Всего за 2019 год экспортировано 46,7 тыс. т мелассы и 53,3 тыс. т свекловичного жома. За 11 месяцев 2020 года поставлено на экспорт 98,4 тыс. т мелассы и 52,3 тыс. т свекловичного жома.

Таким образом основная часть реализации мелассы и свекловичного жома на экспорт приходится на внебиржевые сделки. Вместе с тем полная и достоверная информация о реализации посредством внебиржевых сделок (реализуемых на экспорт объемах, ценах) отсутствует, что не позволяет оценивать эффективность биржевых и внебиржевых сделок, обеспечивать прозрачность и доступность ценовой информации об экспортной реализации продукции, востребованной на внутреннем рынке.

Поэтому для получения полной информации о совершенных сделках с вышеперечисленными товарами вне биржевых торгов, обеспечения прозрачности рыночной конъюнктуры целесообразно дополнить перечень внебиржевых сделок, подлежащих регистрации на бирже, вышеназванными товарными позициями.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 3 по 13 февраля.-0-