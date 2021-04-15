МАРТ предложил обсудить вопросы режима работы торговых объектов ночью

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О порядке и условиях согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, проектом постановления предусматривается, что согласование режима работы объектов после 23.00 и до 7.00 осуществляется городскими, районными исполнительными комитетами, местными администрациями в Минске по согласованию с территориальными органами внутренних дел. При этом территориальные органы внутренних дел будет оценивать соответствие объекта критериям общественной безопасности.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2021 года.-0-