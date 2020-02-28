МАРТ продлил госрегулирование цен на сахар до 30 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на сахар до 30 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Внесено изменение в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2019 года №99 "Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический" в части установления срока его действия в течение 90 дней", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, временное государственное регулирование цен на сахар в Беларуси действует с 1 января до 30 марта 2020 года включительно.

Предельная минимальная розничная цена на сахар составляет Br1,5.

Госрегулирование цен на сахар было введено 1 октября 2019 года на 90 дней. Затем оно вводилось с 1 января 2020 года на 60 дней.-0-