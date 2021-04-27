МАРТ разъяснил алгоритм работы торговли в связи с запретом на реализацию ряда товаров

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило алгоритм работы для субъектов торговли с учетом постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 "О применении специальных мер", которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Этот перечень действителен в течение шести месяцев. "Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС", - пояснили в МАРТ.

Контроль за реализацией на территории Беларуси запрещенных товаров возложен на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство по налогам и сборам и его территориальные органы, подразделения Государственного комитета по стандартизации, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Минского горисполкома.

Соблюдение этих запретов МАРТ включил в перечень вопросов, подлежащих рассмотрению во время контрольно-аналитических мероприятий. В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, ведущим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет реализации.

Постановлением также определен порядок учета и реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в Беларусь до вступления в силу постановления. "Субъекты торговли, у которых на дату вступления документа в силу будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись. Инвентаризации подлежат также остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке с указанием их объема (массы)", - обратили внимание в МАРТ.

После этого не позднее пяти рабочих дней с даты составления такой описи субъекты торговли представляют два ее экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара. Реализует специальные контрольные знаки РУП "Издательство "Белбланкавыд" на возмездной основе на основании копии инвентаризационной описи, поступившей из инспекции МНС.

После маркировки остатков таких товаров специальными контрольными знаками субъекты торговли смогут продолжить их дальнейшую реализацию. При этом остатки этих товаров во вскрытой потребительской упаковке реализуются или используются без маркировки их специальными контрольными знаками в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности.

"Лица, нарушающие запрет на реализацию запрещенных товаров, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в министерстве.-0-