МАРТ: рентабельность для импортеров при формировании цен на социально значимые товары не выше 10%

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменены подходы к регулированию цен на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 мая 2020 года №36, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Для импортеров при формировании цен на социально значимые товары установлено ограничение уровня рентабельности не выше 10%. Дополнительно уточнено определение структуры отпускной цены импортера, в которую включаются контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию, а также рентабельность", - сказали в МАРТ.

Расширено регулирование оптовых надбавок, применяемых предприятиями, которые ведут оптовую торговлю социально значимыми товарами, при продаже другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования таких товаров в их деятельности.

Для юрлиц или ИП, которые хранят и реализуют запасы продовольственных товаров, а также заготавливают их у сельскохозяйственных производителей и населения, разрешено суммировать к цене приобретения расходы по заготовке, хранению и транспортировке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-