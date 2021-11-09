МАРТ установил новые тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги, оказываемые юрлицам

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги, оказываемые юридическим лицам. Это предусмотрено постановлением ведомства от 1 ноября 2021 года №72, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Как подчеркнули в МАРТ, тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги увеличены впервые с 2012 года для снижения убыточности их оказания.

"Оказание услуг по установленным этим постановлением тарифам будут осуществлять РУП "Национальный аэропорт "Минск" и РУП "Белаэронавигация" юридическим лицам, осуществляющим перевозки воздушным транспортом", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-