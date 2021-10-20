МАРТ установил новые тарифы на услуги в электроэнергетике

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на услуги в электроэнергетике с 21 октября. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 14 октября 2021 года №69, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, документом установлены тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, которые ГПО "Белэнерго" оказывает "Брестэнерго", "Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго", "Могилевэнерго" и Белорусской АЭС, в размере Br74,22 за 1 МВт. Что касается таких услуг, оказываемых РУП-облэнерго владельцам блок-станций, тариф составит Br96,84 за 1 МВт.

Также определены тарифы на услуги по распределению электрической энергии, произведенной блокстанциями, по сетям РУП-облэнерго в пределах одной и нескольких областей.

Ведомственное постановление от 28 августа 2017 года №45 "О тарифе на услугу по передаче и распределению электрической энергии" утрачивает силу.-0-