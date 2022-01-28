МАРТ установил цены на природный газ для юрлиц и ИП

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило отпускные цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 20 января 2022 года №9, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Цены на природный газ для большинства групп потребителей в долларовом эквиваленте будут скорректированы на величину повышения наценки ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", - пояснили в пресс-службе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-

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