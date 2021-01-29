МАРТ: волнения рестораторов насчет ограничения времени работы общепита преждевременны

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли считают преждевременными опасения рестораторов по поводу ограничения времени работы общепита до 23.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

МАРТ подготовил проект постановления Совмина, принятие которого может ограничить время работы заведений, которые находятся в жилых домах или общежитиях и продают алкоголь, до 23:00. В пресс-службе уточнили: предложения по таким изменениям были внесены исполкомами и МВД на основе обращений и жалоб граждан.

"Хотим подчеркнуть, что пока это только проект и в процессе работы он будет меняться. Вчера проект был направлен на согласование с заинтересованными ведомствами и участниками рынка. В ближайшее время ждем их предложения по его редакции. С учетом специфики вопроса мы понимаем, что предложения по корректировке подготовленной редакции к нам поступать будут, и мы настроены на их конструктивное обсуждение", - отметили в пресс-службе.

"Учитывая то, что нормы затрагивают интересы как хозяйствующих субъектов, бизнеса, так и граждан, общества в целом, нам предстоит серьезная работа по поиску компромиссного решения", - добавили в МАРТ.

После согласования проекта постановления с заинтересованными ведомствами и участниками рынка его текст будет вынесен на общественное обсуждение. Все желающие смогут ознакомиться с ним на Национальном правовом портале и направить свои предложения.

В пресс-службе также обратили внимание: в январе МАРТ создал межведомственную рабочую группу по развитию общественного питания. Это сделано, чтобы поддержать отрасль в связи со сложившейся эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной COVID-19. "Эта площадка создавалась для решения любых проблемных вопросов отрасли общественного питания", - подчеркнули в министерстве.-0-