МАРТ выявил 14 нарушений антимонопольного законодательства за прошлый год

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в 2021 году выявило нарушения антимонопольного законодательства 14 субъектами хозяйствования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

МАРТ выполняет функцию контроля за экономической концентрацией с целью недопущения возникновения и усиления доминирующего положения и ограничения конкуренции на товарных рынках страны. "В 2021 году выполнен контроль в отношении 306 хозяйствующих субъектов, из которых 242 зарегистрированы в Минске. В результате рассмотрения документов, информации, сведений установлены факты нарушения антимонопольного законодательства 14 хозяйствующими субъектами. В отношении должностных лиц составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях", - рассказали в пресс-службе.

Нарушения антимонопольного законодательства выразились в непредставлении в антимонопольный орган заявлений и других установленных законодательством документов при совершении действий по экономической концентрации, нарушении сроков представления в МАРТ соответствующих уведомлений.

За непредставление антимонопольному органу информации (документов, объяснений, в том числе уведомлений) 11 виновных должностных лиц хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности по ст.13.31 Кодекса об административных правонарушениях, трое освобождены от административной ответственности.

Сумма штрафа в отношении лиц, на которых лежит обязанность по направлению заявления на получение согласия антимонопольного органа в рамках предварительного антимонопольного контроля, а также по направлению уведомления о совершенной сделке или ином действии, составила Br4180 (от 20 до 22 базовых величин на виновное лицо).-0-