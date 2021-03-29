МАРТ выявил факт нарушения торговых надбавок на лекарства

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факт нарушения хозяйствующим субъектом установленных уполномоченными государственными органами предельных торговых надбавок на некоторые лекарственные средства. Это было сделано в результате анализа информации, полученной МАРТ через онлайн-анкеты по вопросам роста цен на лекарства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Хозяйствующим субъектом при формировании розничной цены на лекарственные средства "Нифекард ХЛ" (Словения, 30 мг, №30), "Доксициклин" (ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", капсулы 100 мг, №10), "Ксарелто" (Германия, 20 мг, №28) применены торговые надбавки, превышающие предельный уровень, установленный законодательством", - отметили в пресс-службе.

Ответственность за это предусмотрена ч.1 ст.13.2 Кодекса об административных правонарушениях, санкция которой влечет наложение штрафа в размере до сорока базовых величин (сейчас 1 БВ - Br29).

Министерством антимонопольного регулирования и торговли в отношении должностного лица хозяйствующего субъекта составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Экономический суд Минска.-0-