МАРТ выявил завышение цен на социально значимые товары в интернет-магазине

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило завышение розничных цен более чем на 30 товарных позиций социально значимых товаров при внеплановой проверке одного из крупных интернет-магазинов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"В нарушение законодательства о ценообразовании субъект торговли допустил необоснованное включение в розничные цены стоимости упаковочных материалов и транспортных расходов по доставке товаров, а также превышение предельных размеров торговых надбавок, определенных постановлением МАРТ от 26 марта 2021 года №19. По отдельным товарным позициям превышение торговых надбавок составило более 40%", - рассказали в пресс-службе.

Экономический суд Минской области вынес постановления об административных взысканиях в отношении должностного лица, ответственного за формирование цен, и юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила Br71767,28. Решение суда не вступило в законную силу, хозяйствующий субъект вправе обжаловать его в течение 10 дней с момента получения.

МАРТ напоминает: при установлении регулируемых цен на социально значимые товары следует руководствоваться инструкцией, утвержденной постановлением Минэкономики от 22 июля 2011 года №111. По ней, розничные цены определяются юрлицами и ИП, ведущими розничную торговлю, путем применения торговых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров) в размерах, не превышающих установленные государственными органами, которые регулируют цены. Фактически понесенные расходы по доставке юрлица и ИП могут суммировать к отпускным ценам, если те были сформированы без учета этих расходов.-0-