Машиностроение, профилактика COVID-19: научные разработки Беларуси презентуют на выставке в Дубае

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация НАН Беларуси примет участие в Днях белорусской науки, которые пройдут в рамках Всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии.

Возглавит делегацию главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец. В программе мероприятия - презентация исследовательского и инновационного потенциала белорусской академии наук и проведение переговоров с потенциальными иностранными партнерами.

Как рассказали в пресс-службе, белорусские ученые выступят с научными докладами на заседаниях трех секций "Актуальные тренды в науке и инновациях Беларуси", "Машиностроение и приборостроение" и "Медицина, фармацевтика, биотехнологии и информационные технологии в медицине". Среди тем научных сообщений - новые разработки в области новых материалов, технологий и оборудования для водоочистки и водоподготовки, высокотехнологичные разработки НАН Беларуси в области мониторинга жизненно важных функций организма человека и профилактики COVID-19. Ученые представят новые разработки в повышении плодородия почв в условиях изменяющегося климата, актуальные тенденции в обеспечении продовольственной безопасности, беспилотные авиационные комплексы, производимые в Национальной академии наук Беларуси, а также направления развития системы "Наука-технологии-инновации: стратегические перспективы и актуальные решения (белорусский опыт)".

В НАН напомнили, что Академия является участником коллективного раздела научно-технических и инновационных разработок Национальной экспозиции Беларуси на выставке "ЭКСПО-2020". Концепцией выставки предусматривается демонстрация новейших научно-технических разработок посредством цифровых средств коммуникации - электронного каталога (инфокиоска), а также в виде натурных выставочных образцов. НАН Беларуси представила на выставку 81 научно-техническую разработку от 15 подведомственных организаций, в том числе два натурных образца - беспилотный летательный аппарат "Бусел М40" (РУП "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси") и 4D-биопринтер (ГНУ "Институт физиологии НАН Беларуси").-0-