МАЗ и "Аксиом-групп" выпустили самого мощного в СНГ "железного дровосека"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод и "Аксиом-групп" выпустили самого мощного в СНГ "железного дровосека" - рубильную машину, которая превращает древесину в щепу вдвое быстрее, чем другие аналоги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАЗ.

Производительность оборудования составляет 300 куб.м/ч. Новинка показана в деле представителям Минлесхоза в лесных угодьях под Островцом.

Рубильный комплекс установлен на шасси МАЗ-631226. Машина оборудована закрытым ножевым барабаном увеличенной прочности, два ножа объединили в единый резак. Предусмотрено широкое окно для загрузки. Качество и однородность щепы обеспечивают различные приспособления, в том числе регулируемое сортировочное сито. Контрнож оснащен разрывными болтами, чтобы снизить ущерб от попадающих в гигантский "блендер" камней и металла.

Для управления "железным дровосеком" имеется модуль с цветным экраном. Оператор может менять скорость подачи и режимы работы с различными вариантами создания щепы. Система подачи настраивается автоматически с учетом нагрузки мотора. Также среди преимуществ - низкое энергопотребление. Несмотря на высокую скорость, комплекс создает минимум пыли. Кабина водителя и оператора выполнена по европейским стандартам: внутри есть удобные сидения, кондиционер и мультимедийная система.

"Машина разработана совместными усилиями инженеров и конструкторов Беларуси, России и Финляндии. Нам удалось собрать самого мощного и крепкого "железного дровосека". Большой упор сделан на качество и надежность. Мы также добились хорошей себестоимости, так что супермашина стоит даже дешевле менее мощных аналогов", - отметили разработчики.

Комплекс уже прошел все необходимые испытания. В ближайшие месяцы он сможет приступить к лесным работам.-0-

Фото Рамиля Насибулина