МАЗ и "Белшина" согласовали новую дорожную карту по сотрудничеству

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1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" и ОАО "Белшина" подписали новую дорожную карту по развитию модельного ряда шин для серийных и перспективных моделей техники МАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Белшина". "Наши предприятия продолжают развивать сотрудничество. Так, во время рабочей поездки генерального директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" Валерия Иванковича с руководством бобруйского предприятия была подписана новая дорожная карта по развитию модельного ряда шин для серийных и перспективных моделей техники МАЗ", - рассказали в пресс-службе. В состав ОАО "Белшина" входят: завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, обеспечивающий основное производство оборудованием и оснасткой, ряд централизованных подразделений, производство резиновых изделий в Кричеве. На предприятии освоено более 400 моделей шин. За последние три года на серийное производство было поставлено около 70 новых типоразмеров шин. Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий. Оно выпускает большегрузные автомобили, спецтехнику, автобусы, троллейбусы и прицепную технику. Здесь производят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!