МАЗ открыл новый сервисный центр в Узбекистане

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода ИП ООО "МАЗ-Ташкент" открыл новый сервисный центр МАЗ в Узбекистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"С открытием нового сервисного центра техническое обслуживание автотехники МАЗ станет еще доступнее. А с учетом того, что рынок Узбекистана весьма перспективен в плане поставок грузовой, пассажирской и специальной техники, то развитие сети сервисных центров будет способствовать увеличению продаж белорусских машин в этом регионе", - подчеркнули в пресс-службе.

На торжественном мероприятии присутствовали министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, руководство Минского автомобильного завода и других белорусских промышленных предприятий.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-