МАЗ поставил технику для заготовки леса в Сибирь

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Сибпромавто", официальный дилер Минского автомобильного завода, поставил технику предприятию, занимающемуся заготовкой леса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Как отметили в пресс-службе, полноприводный сортиментовоз МАЗ-6317F9-544-000 с колесной формулой 6х6 предназначен для работы в тяжелых дорожных и климатических условиях. Сортиментовоз соответствует климатическому исполнению "У1" и "Т1".

Полноприводное трехосное шасси из линейки тяжеловозов МАЗ позволяет уверенно передвигаться в различных дорожных условиях при оптимальном распределении нагрузки по осям. На машину установлены усиленные мосты и рессоры. Передний, средний и задний мосты - ведущие.

Сортиментовоз способен перевозить до 40 куб.м леса. Машина дополнительно оборудована тахографом, проведена регулировка топливной системы. На автомобиле есть и площадка с подготовкой под установку КМУ. Как отмечают в пресс-службе, покупатель планирует самостоятельно установить лесной манипулятор Epsilon.

Запас мощности силового агрегата и конструкции сортиментовоза МАЗ-6317F9-544-000 предполагает эксплуатацию в составе автопоезда с прицепом-сортиментовозом.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-