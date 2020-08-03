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03 августа 2020, 17:47

МАЗ поставит партию техники в Зимбабве

Фото из архива
Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия автомобильной техники МАЗ будет поставлена на рынок Зимбабве, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Контракт предполагает поставку в африканскую страну пяти седельных тягачей МАЗ-646087 и пяти полуприцепов МАЗ-937900-010. Седельные тягачи имеют праворульную компоновку и предназначены для перевозки грузов в странах с левосторонним движением. Полуприцепы грузоподъемностью 30 т предназначены для перевозки строительной техники.

В столице Зимбабве Хараре завершается строительство шоурума белорусской автотехники, где будут представлены крупнейшие машиностроители.

МАЗ рассчитывает также на востребованность своей пассажирской автотехники в этом регионе. "Обновление автобусного парка крупных населенных пунктов - важный вопрос для этой страны, а потребность Зимбабве в пассажирской технике только в ближайший период составляет более 500 автобусов. Тем более следует учитывать и тот факт, что у Минского автомобильного завода уже есть опыт создания специализированного пассажирского транспорта для африканского региона", - отметили на предприятии.-0-

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