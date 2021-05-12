МАЗ представил пассажирскую технику на выставке в Москве

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирская техника МАЗ представлена на 10-й международной выставке "ЭлектроТранс-2021", которая с 12 по 14 мая проходит в Москве в рамках Российской недели общественного транспорта при поддержке Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

На стенде Минского автомобильного завода в "Экспоцентре" на Красной Пресне представлен электробус МАЗ 303Е10, а также троллейбус марки "Горожанин", собранный Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом на базе троллейбуса МАЗ второго поколения.

Габариты электробуса МАЗ 303Е10 адаптированы под городскую среду: длина - 12,43 м, ширина - 2,55 м, а высота - 3,3 м. В салоне с комфортом размещаются 72 пассажира, из них 30 - на сиденьях. Электробус имеет низкий пол - высота входа всего 3,2 см от земли, а один из входов оборудован откидным пандусом для маломобильных групп населения. Сидячие места оснащены USB-разъемами для подзарядки смартфонов. Техника оснащена передовым немецким электродвигателем ZFCeTrax мощностью 300 кВт и с низким потреблением электричества. Запас хода в 280-320 км обеспечивают батареи емкостью 412 А/ч (285 кВт/ч), а подзарядка занимает 4-6 часов.

"В целом пассажирская техника МАЗ - яркий пример внедрения в производство новейших разработок и развития современных технологий в области защиты окружающей среды и обеспечения комфортной эксплуатации моделей в городских и пригородных условиях", - отметили в пресс-службе.

Выставка представляет собой эффективную коммуникационную площадку для специалистов, заинтересованных в сохранении и развитии городской электрической транспортной сети. В частности, она включает в себя такие разделы, как транспортное планирование, городская транспортная инфраструктура, санитарная обработка, безопасность, городское и пригородное железнодорожное сообщение и др. В разделе "Промышленный, коммунальный, коммерческий электротранспорт" презентованы электромобили для грузоперевозок, электрокары, уборочная и коммунальная техника на электрическом приводе. В рамках деловой программы выставки "ЭлектроТранс-2021" организуются конференции, круглые столы, семинары и презентации инновационных образцов подвижного состава.-0-