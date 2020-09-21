МАЗ завершает испытания новых газовых автобусов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод завершает испытания опытных образцов новых городских низкопольных пассажирских автобусов МАЗ-103946 и МАЗ-203946, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

МАЗ уже изготавливал подобную технику с немецкими моторами. В новых моделях используют "железные сердца" производства Weichai.

"Подобная замена была вызвана тем, что наш прежний партнер немецкая компания Mercedes Benz сворачивает выпуск двигателей, работающих на сжатом газе, переходит на сборку электродвигателей, увеличивая на 10% выпуск электротранспорта", - пояснил главный конструктор по автобусной технике ОАО "МАЗ" Юрий Сырокваш.

Автобусы МАЗ-103946 и МАЗ-203946 могут перевозить практически по 100 пассажиров. В салоне у них установлены 22 и 24 соответственно антивандальных пассажирских сиденья, тонированные стекла со сдвижными форточками. В комплект оборудования входят газовая кассета, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА ГЛОНАСС), мультиплексная система управления электрооборудованием и другие опции.

Планируется, что исследования новинок на прочность и надежность, начавшиеся в июле в испытательном центре Минского автозавода, завершатся в октябре.

Пока ничего критического не было обнаружено. После завершения испытательного процесса предстоит сертификация автобусов, а потом начнется их реализация потребителям, в качестве которых рассматриваются автопредприятия России и Украины. Но пока конкретных заказов еще нет. На предприятии надеются, что в ближайшее время они появятся.-0-