Медизделия с 1 января 2022 года будут регистрироваться только по правилам ЕАЭС

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. С 1 января 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам Евразийского экономического союза, по национальным нормам - до 31 декабря 2021 года. Такое решение принял сегодня Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Совет ЕЭК одобрил изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года. "Документ направлен в страны ЕАЭС для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, - рассказали в пресс-службе. - Изменения предусматривают, что медицинские изделия, зарегистрированные по национальным нормам одного из государств ЕАЭС, могут выпускаться в обращение на территории этого государства до окончания срока действия национальных регистрационных удостоверений. Для медицинских изделий, в отношении которых выдано национальное регистрационное удостоверение с ограниченным сроком действия, возможна перерегистрация таких медицинских изделий до 31 декабря 2026 года с выдачей бессрочных национальных регистрационных удостоверений. Внесение изменений в регистрационное досье медицинского изделия по национальным правилам - до 31 декабря 2026 года".-0-