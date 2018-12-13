Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с РФ - Румас

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Медленное решение важных для Беларуси проблемных вопросов ведет к дисбалансу в торговле с РФ, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров Союзного государства в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главным индикатором двусторонних отношений был и остается взаимный товарооборот. К сожалению, в 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается, по итогам 10 месяцев отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на $3,3 млрд. Причина этого - мы медленно движемся по решению важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас

Это и ограничения Россельхознадзором доступа на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса, запрет на участие белорусских предприятий в системах государственных закупок для нужд обороны и безопасности, ограничения на участие в российских программах субсидирования закупок сельскохозяйственной техники будут обсуждаться сегодня на союзном Совмине.

Ключевой задачей остается формирование безбарьерной среды для субъектов хозяйствования двух стран. По мнению Сергея Румаса, в СГ создан оптимальный механизм решения вопросов - рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества. По итогам их работы удалось сократить перечень проблемных вопросов доступа на рынки Беларуси и России.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев

Один из вопросов сегодняшней повестки - дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве. Глава белорусского правительства считает важным координировать совместные усилия по развитию предпринимательской инициативы, обмен опытом.

В центре внимания остаются вопросы перспективного развития Союзного государства. "Основной документ здесь - приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу. Мы рассматриваем данный документ в качестве обновленной стратегии интеграционного развития и надеемся, что его реализация позволит направить внутренние резервы двух стран на укрепление союзнических отношений", - отметил Сергей Румас.

На заседании в Бресте также рассмотрят формирование единого правового пространства СГ и пути дальнейшей гармонизации законодательства. Традиционно блок вопросов посвящен социальной и гуманитарной тематике, в том числе подготовке мероприятий к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.-0-