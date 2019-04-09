Мэр Абакана заинтересован в белорусской технике, но сетует на неравные конкурентные условия для нее в РФ

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перспективы участия белорусских предприятий в муниципальном секторе экономики столицы Хакасии Абакана обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко с мэром города Николаем Булакиным. Она состоялась во время проходящего 8-10 апреля рабочего визита дипломата в этот российский регион, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Глава столицы Хакасии подчеркнул высокое качество белорусской продукции, которая уже присутствует в регионе, - проинформировали в пресс-службе. - В частности, он отметил приобретение республиканским Фондом капитального ремонта 120 могилевских пассажирских лифтов для абаканского жилищного фонда. Еще один позитивный пример - безотказная работа в столичном муниципальном хозяйстве белорусской дорожно-строительной техники. Николай Булакин выразил уверенность в целесообразности дальнейших закупок качественной и доступной по цене белорусской продукции. Городу требуется техника и для качественной уборки песчано-гравийной смеси с городских улиц после зимы".

Владимир Семашко предложил установить долгосрочные торговые взаимовыгодные отношения в части продажи белорусской техники и продовольственной продукции. Пассажирские транспортные средства - трамваи, троллейбусы, электробусы, автобусы - пользуются популярностью в российских регионах. Актуальным представляется и приобретение уборочной техники в связи со вступившим в России в силу федеральным законом об утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Она универсальна для выполнения разных видов работ, в том числе и для текущего содержания дорожной сети. Такую технику Беларусь поставляет в страны Евросоюза. Посол также отметил готовность работать по комплексной мало- и многоэтажной застройке, вплоть до проектирования и сдачи под ключ целых кварталов, а также дорог со всей необходимой инфраструктурой, если это актуально для города.

"Минский электротранспорт очень качественный, согласился Николай Булакин, но на него не распространяется российская федеральная дотация. Если этот вопрос решить на уровне российского правительства в целях усиления конкурентности изготовителей, и минские электробусы, троллейбусы и другие пассажирские транспортные средства вошли бы в схему продажи по стартовой цене с дотационной компенсацией, то появилась бы уверенная перспектива их приобретения для обслуживания новых кварталов города. Мэр Абакана также отметил, что столица Хакасии очень нуждается в высокопрофессиональных подрядчиках, особенно в вопросах проектирования социальных объектов, спортивных, образовательных", - отметили в дипмиссии.

В Абакане было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "Муниципальная лизинговая компания" и ООО "Амкодор-Красноярск", которое является официальным дилером ОАО "Амкодор". Заключен также договор на поставку в Хакасию крупной партии белорусских лифтов.

Владимир Семашко посетил также Саяно-Шушенскую ГЭС и АО "УК "Разрез Степной". На разрезе "Степном", входящем в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский уголь", ведущей разработку Черногорского каменноугольного месторождения Минусинского угольного бассейна, задействовано 37 большегрузных БелАЗов. В канун визита посла предприятие по инвестиционной программе приобрело еще два автосамосвала БелАЗ-75131 грузоподъемностью в 130 т. Посол ознакомился с работой предприятия, провел краткие переговоры с руководством.-0-

Фото посольства Беларуси в России