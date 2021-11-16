Мэр Бишкека: мы заинтересованы в закупке белорусской техники

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня во время посещения Минского автомобильного завода выразил заинтересованность в закупке белорусской техники, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для делегации из Бишкека провели экскурсию по Минскому автомобильному заводу и продемонстрировали линейку техники, которую он выпускает. В частности, показали седельные тягачи, самосвалы, автобусный и электробусный подвижной состав. Гости оценили внешний вид техники и ее эргономику. "Сейчас столица Киргизии испытывает определенные потребности в закупке различного транспорта. Так, нам необходимо около 1200 единиц городского общественного транспорта, поэтому мы заинтересованы в приобретении как автобусов, работающих на газомоторном топливе, так и электробусов. Есть интерес к машинам, которые используются в коммунальном хозяйстве, например, перевозят мусор. В нашем городе недавно появилось несколько поливочных автомобилей, произведенных в Беларуси. Понравились. Решили, что будем покупать такую технику", - сказал Айбек Джунушалиев.

Во время рабочей поездки в Минске также рассматриваются другие варианты сотрудничества, вроде создания совместных предприятий в Бишкеке для обслуживания, комплектации техники. "Вариантов для сотрудничества много. Думаю, мы найдем пути для его расширения и придания нового импульса двусторонним взаимоотношениям", - подчеркнул мэр Бишкека.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев тоже отметил заинтересованность в активизации и укреплении двусторонних экономических связей. "Белорусская техника доступна по цене, качественна, она по достоинству ценится во многих странах мира. Наши партнеры приехали для того, чтобы лично на месте оценить ситуацию и проанализировать варианты сотрудничества с нашими предприятиями", - сказал он.

Завтра делегация из Бишкека планирует посетить еще несколько машиностроительных предприятий Минска.

Бишкек и Минск являются городами-побратимами.-0-

Фото Рамиля Насибулина