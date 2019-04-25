Металлурги должны укреплять международные связи по подготовке кадров и производству - Савенок

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские металлурги должны и в последующем укреплять международные связи по производству продукции и подготовке кадров для отрасли. Такую задачу озвучил председатель Ассоциации литейщиков и металлургов(АЛиМ), генеральный директор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Анатолий Савенок на заседании совета ассоциации, сообщает БЕЛТА.

На заседании подведены итоги работы ассоциации за минувший год и утверждены планы на 2019-й. Как рассказал Анатолий Савенок, в числе приоритетных направлений - работа по дальнейшему укреплению международных связей и обмену опытом. Это касается как вопросов производства и расширения географии экспортных поставок, так и подготовки специалистов для отрасли. К примеру, в 2018-м представители АЛиМ по программе МОСТ посетили три университета Великобритании, где подписаны договоры о сотрудничестве с Белорусским национальным техническим университетом. Данная работа будет продолжена и в 2019-м.

Обозначены планы на ближайшую перспективу. Уже в мае 2019 года студенты механико-технологического факультета БНТУ отправятся в Германию, а в июне белорусская делегация планирует участие в международном форуме металлургических и литейных технологий, который пройдет в Дюссельдорфе.

Среди направлений деятельности ассоциации - участие в различных международных выставках и конгрессах. По мнению заместителя председателя АЛиМ Евгения Маруковича, одним из ключевых событий 2019-го для ассоциации станет 27-я Международная научно-техническая конференция "Литейное производство и металлургия", которая пройдет 16-17 октября. Традиционно форум собирает сотни делегатов из различных стран. Так, в 2018-м конференция объединила представителей 17 стран. В этом году на форуме будут рассмотрены итоги модернизации металлургических и литейных предприятий Беларуси, представлены доклады о перспективных направлениях их развития, а также награждены лауреаты премии АЛиМ.-0-