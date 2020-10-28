Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на 2021 год

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на перевозки грузов в определенные страны на 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Беларусь обменивается на паритетной основе с другими странами определенным количеством разрешений для перевозчиков. Комиссия Минтранса по распределению, выдаче разрешений и контролю за их использованием приняла решение о распределении разрешений на I квартал и I полугодие 2021 года. Так, на I квартал будут распределяться двусторонние и транзитные разрешения Польши на международные перевозки грузов автомобильным транспортом, а также разрешения России на перевозки в/из третьих стран, кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Чехии (3-я категория).

Распределят также на I полугодие разрешения Польши и на перевозку грузов в/из третьих стран, разрешения Казахстана на перевозки в/из третьих стран, разрешения России 1-й и 2-й категории.

Перевозчикам, которым нужны указанные разрешения, нужно сообщить об этом в Транспортную инспекцию через ее сайт с 29 октября по 15 ноября включительно. При этом нужно указать необходимое количество разрешений.

Комиссия Минтранса определила, что при распределении на I полугодие 2021 года разрешений России 1-й категории будут учитываться только грузовики, соответствующие экологическим и техническим требованиям "Евро-5 безопасные" и выше.

В декабре 2020 года будет установлен порядок выдачи с 1 января 2021 года двусторонних и транзитных разрешений Польши, разрешений РФ 3-й категории, за исключением распределяемых на I квартал 2021 года.-0-