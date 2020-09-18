Международный форум "БАНКИТ" пройдет 1-2 декабря в онлайн-формате

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVII Международный форум по банковским информационным технологиям "БАНКИТ" пройдет 1-2 декабря в формате онлайн-трансляции, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Традиционно форум проводится по инициативе Национального банка Беларуси и Научно-технологической ассоциации "Инфопарк" и является крупнейшим из ряда их совместных мероприятий, направленных на стимулирование процессов цифровой трансформации финансового сектора.

В виртуальном формате форум расширит географию участников и охватит широкий спектр актуальных тем и международных трендов цифровизации финансово-кредитного сектора.

Как пояснили организаторы, с учетом важности информационной безопасности и защиты информации данная тематика вынесена за пределы форума и будет обсуждаться на онлайн-конференции "IT-Security Conference-2020", которая состоится 24-26 ноября.-0-