Международный конкурс работников нефтяных магистралей намечен на август-сентябрь 2022 года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс "Лучший по профессии" среди работников нефтяных магистралей намечен на август-сентябрь 2022 года. Его готовы организовать на базе линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
Об этом шла речь на 16-м заседании правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. В ходе онлайн-встречи участники обсудили вопросы кибербезопасности, энергоэффективности, эксплуатации магистральных нефтепроводов, а также проведение международного конкурса "Лучший по профессии".
На заседании обозначили варианты проведения конкурса профессионального мастерства в условиях пандемии. Генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко подтвердил готовность организовать международный конкурс в августе-сентябре 2022 года на базе линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь". Руководитель белорусской нефтетранспортной компании также подтвердил и намерение провести в Минске 17-е заседание правления МАТН в мае следующего года.
На форуме также отметили: совместная работа участников МАТН по сравнительным критериям энергоэффективности процесса перекачки нефти по магистральным трубопроводам дала положительные результаты. "Среднее значение удельного потребления электроэнергии среди организаций - членов МАТН за последние пять лет снизилось на 8,1%", - уточнили на предприятии.
Международная ассоциация транспортировщиков нефти создана для координации усилий участников по эффективному развитию своих нефтетранспортных систем в целях укрепления стабильности международной транспортировки нефти. Члены МАТН: АО "МЕРО Ч.Р.", ПАО "Транснефть", АО "Транспетрол", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ПАО "МОЛ", АО "КазТрансОйл", Китайская национальная нефтегазовая корпорация, АО "Укртранснафта", АО "ЯНА". Статус наблюдателя имеет Каспийский трубопроводный консорциум.-0-