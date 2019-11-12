Межгосударственную программу в сфере энергетики разработают в ЕАЭС

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Межгосударственную программу "Повышение эффективности и надежности работы объектов энергетики в государствах-членах Евразийского экономического союза" разработают и реализуют в ЕАЭС. Решение об этом принято на совещании в Евразийской экономической комиссии с участием более 25 инжиниринговых, научно-образовательных и производственных организаций из стран союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Эта межгоспрограмма станет второй разработанной при координационной роли комиссии, - отметили в пресс-службе. - Предполагается, что она ускорит технологическое развитие энергетического комплекса стран ЕАЭС, обеспечит энергетическую безопасность и независимость государств союза, конкурентоспособность продукции энергетического машиностроения ЕАЭС на мировых рынках, а также снизит технологические риски энергетического сектора".

Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский напомнил, что в настоящее время комиссия успешно осуществляет разработку первой евразийской межгоспрограммы в космической сфере: на текущий момент она находится на финальном этапе - идет согласование со странами союза. "При разработке межгоспрограммы в сфере электроэнергетики комиссия учтет положительный опыт, а также замечания и предложения сторон, полученные во время разработки первой межгоспрограммы", - добавили в ЕЭК.-0-