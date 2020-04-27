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27 апреля 2020, 09:23

Микрозаймы в Беларуси с 27 апреля будут выдавать по новым правилам

Фото из архива
Фото из архива

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 27 апреля вступает в силу указ от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Указ принят для совершенствования деятельности по регулярному предоставлению и привлечению займов, а также для того, чтобы усилить защиту прав клиентов микрофинансовых организаций.

Для снижения долговой нагрузки на клиентов микрофинансовых организаций ограничены суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы. Штраф или пеня не может быть выше половины суммы предоставленного микрозайма.

Изменены подходы к формированию уставного фонда ломбарда (он должен быть не меньше минимального размера уставного фонда, определенного Национальным банком). Это позволит улучшить финансовое положение ломбардов и повысить уровень ответственности их учредителей, считает регулятор.

При этом расширен перечень видов деятельности, которыми смогут заниматься ломбарды. Например, предоставлять микрозаймы под залог транспорта без обязанности передачи предмета залога ломбарду, заниматься комиссионной торговлей, хранением вещей.

Установлены требования к рекламе займов и микрозаймов. Она должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой деятельности. Это требование распространяется как на организации, включенные в реестр микрофинансовых организаций, так и на любые субъекты, предоставляющие денежные средства взаем, обратили внимание в Нацбанке.

В соответствии с нововведениями, членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (для получения финансирования) смогут стать физлица, занимающиеся производством сельхозпродукции, видами деятельности, при которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

После вступления в силу изменений предоставлять микрозаймы под залог движимого имущества смогут не являющиеся микрофинансовыми организациями государственные юрлица, которые оказывают бытовые услуги населению и зарегистрированы в сельской местности, а также юрлица, скупающие драгоценные металлы и камни для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

С 27 апреля некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно-правовой форме фонда, утрачивают право регулярно предоставлять микрозаймы. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП, которые ранее были заемщиками фондов, смогут получать микрозаймы от потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи.

Кроме того, для исключения недобросовестных практик предоставления денежных средств ограничивается спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физлицами. С 27 апреля таким предметом смогут выступать только транспорт и жилые помещения. Ранее нарекания вызывали сделки по предоставлению гражданам денежных средств под высокие проценты, оформляемые в виде возвратного лизинга мобильных телефонов и компьютерной техники.

В соответствии с Положением о порядке осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденным указом №394, у каждой микрофинансовой организации должен быть свой сайт, адрес которого будет отражаться в реестре микрофинансовых организаций (размещается на официальном сайте Нацбанка).

"Указ №394, а также принятые в его развитие нормативные правовые акты Нацбанка, будут способствовать дальнейшему гармоничному развитию рынка микрофинансирования путем расширения спектра услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями, круга потребителей таких услуг, оптимизации регуляторной нагрузки на данные организации, усиления ответственности их собственников, а также совершенствования подходов к защите прав и законных интересов потребителей таких услуг", - резюмировали в Нацбанке.-0-

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