Минэконимики: тарифы на ЖКУ и приватизация на переговорах с МВФ не обсуждаются

12 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Тарифы на ЖКУ и приватизация государственных предприятий на переговорах с МВФ больше не обсуждаются. Об этом сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил министр экономики Дмитрий Крутой по итогам участия белорусской делегации в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Крутой прокомментировал возможности новой программы Беларуси с МВФ. Ранее на соответствующих переговорах стороны пытались сблизить позиции по вопросам повышения жилищно-коммунальных тарифов и приватизации госпредприятий. По словам министра, теперь эти требования фонда "в отношении Беларуси не обсуждаются и не будут применяться". Он считает, что на ситуацию мог повлиять негативный опыт фонда, в том числе в Украине, где резкое повышение тарифов породило сильный кризис неплатежей.

Министр отметил, что конкретных переговоров по концепту новой программы с МВФ во время визита в Вашингтон не проводилось. "Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают", - пояснил он.

"В течение этого года нужно еще раз принципиально обсудить направления, по которым мы готовы сблизить свои позиции", - добавил Дмитрий Крутой.

Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Официальная дата создания МВФ - 27 декабря 1945 года. Беларусь является членом МВФ с 1992 года.-0-