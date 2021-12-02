Минэкономики: Беларусь нацелена на работу по устранению барьеров для товаров и услуг на рынке ЕАЭС

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на конструктивную работу по устранению препятствий и барьеров для товаров и услуг на рынке ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский во время рабочей встречи с членом Коллегии (министром) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варосом Симоняном в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

На встрече рассматривались вопросы функционирования и развития внутренних рынков ЕАЭС. Сергей Митянский подчеркнул нацеленность Беларуси на конструктивную работу по устранению препятствий на евразийском пространстве. "В настоящее время готовим конкретные предложения с тем, чтобы ускорить процесс устранения препятствий и барьеров для товаров и услуг на рынке ЕАЭС. Отработаем соответствующим образом методологию и пакет документов в скором времени направим в ЕЭК", - рассказал он.

Варос Симонян со своей стороны отметил, что развитие и углубление кооперационных связей является важной составной частью устранения препятствий на внутреннем рынке союза, что оказывает существенное влияние на экономику стран ЕАЭС. "Важно найти сбалансированный подход в работе и создать более четкий инструментарий, способствующий устранению препятствий на внутреннем рынке союза", - констатировал он.

На встрече также обсуждались примеры конкретных барьеров, которые видится целесообразным устранить, ход работы по реализации дорожной карты по устранению изъятий и ограничений, а также вопросы развития цифровизации на евразийском пространстве.

Кроме того, Сергей Митянский принял участие в совещании на площадке ЕЭК под председательством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева по вопросу создания Консультативного комитета по развитию интеграции. Участниками определены подходы к организации взаимодействия сторон при подготовке предложений о развитии интеграции в ЕАЭС, в том числе в отношении новых направлений сотрудничества. Также достигнута договоренность о начале работы Консультативного комитета по международному сотрудничеству.

Замминистра в составе белорусской делегации принял участие во втором евразийском конгрессе "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в ЕАЭС". На мероприятии обсуждены вопросы проектного финансирования, усиления промышленной кооперации, использования ресурсов Евразийского банка развития для реализации 6 крупных транспортных инфраструктурных проектов стран союза.-0-