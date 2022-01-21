Минэкономики объявило конкурс видеороликов "Экономика в кадре" среди студентов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей объявляет о старте конкурса видеороликов среди студентов вузов "Экономика в кадре", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Для участия в конкурсе необходимо придумать концепцию и снять видеоролик, в котором будет раскрыта одна из экономических тематик. В числе предложенных тем - "Успешные люди - богатое государство", "Цены или доходы: что первично?", "Экономика заводов или экономика услуг - за чем будущее?", "Место, где живет счастливая семья", "Цифровая экономика - умная страна", "Сделано в Беларуси" - известность за рубежом и гарантия качества", "Производственная кооперация бизнеса - путь к успеху". Продолжительность видеоролика - до трех минут.

В конкурсе могут принять участие студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу в одной номинации. В конкурсе может участвовать команда из числа одного преподавателя (в качестве руководителя) и студентов в количестве до 4 человек. По итогам конкурса определяется пять победителей и пять лауреатов. Победитель награждается денежным призом в Br5 тыс., лауреат - Br3 тыс.

Первый этап конкурса - с 15 февраля по 15 марта. Заявку для участия нужно направить по адресу: 220030, г.Минск, ул.Берсона, 14, с пометкой на конверте "Конкурс видеороликов "Экономика в кадре". Видеоролик (ссылку на "облако") - на электронный адрес press@economy.gov.by.

С 16 марта по 1 апреля будут подведены итоги. Жюри определит победителей и лауреатов конкурса. Информация будет размещена на сайте Министерства экономики. Затем состоится торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Минэкономики.-0-