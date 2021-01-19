Минэкономики планирует пять "проектов будущего" с инвестициями почти Br2 млрд

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики планирует до 2025 года реализовать пять "проектов будущего" с инвестициями почти Br2 млрд. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается инновационного развития, то движемся по двум направлениям. Первое - планируем реализовать пять "проектов будущего". Каждый из них объединит межотраслевые научно-технические и инновационные разработки. Это почти Br2 млрд инвестиций и создание более 2 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест", - сказал Александр Червяков. Проекты хотят реализовать в сфере электротранспорта, биофармацевтике, не останутся в стороне высокотехнологичная медицина и умное городское хозяйство.

Александр Червяков

Второе направление - реализация госпрограммы инновационного развития. Запланировано более 70 инновационных проектов в медицине, фармацевтике, машиностроении, химической промышленности, энергетике.

Для цифровой трансформации экономики предусматривается создание 7 отраслевых платформ в сферах машиностроения, связи, транспорта, образования и других. Они станут основой для внедрения цифровых технологий в производственной и социальной сферах.

По словам министра, в предстоящей пятилетке приоритетами будут электроиндустрия и электротранспорт, биоиндустрия и фармацевтика, робототехника, производство композитных материалов. Это подразумевает производство грузового и пассажирского электротранспорта и их компонентов, коммунальных машин с электроприводом, развитие сети зарядной инфраструктуры, разработку беспилотных комплексов в автомобилестроении и авиации. В фармацевтике рассматривают новый класс антибиотиков, разработку методов генетической паспортизации пациентов.

В регионах страны планируется создать 13 кластеров в перспективных сферах биотехнологий и зеленой экономики, аграрных биотехнологий, химии и нефтехимии, приборо- и автомобилестроении.-0-