Минэкономики подготовило карту кластеров Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики преобразовало результаты мониторинга кластерного развития регионов в карту кластеров Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Карта подготовлена на основании материалов, представленных облисполкомами и Мингорисполкомом, а также с учетом собственной оценки динамики кластеризации регионов. На ее основе все заинтересованные могут получить наглядное представление о потенциале кластерного развития отдельных регионов и страны в целом, оценить уровень самоорганизации бизнеса, его готовность к собственной консолидации, кооперации и системной интеграции с секторами науки и образования.

В настоящее время кластерный ландшафт Беларуси подразделяется на действующие, формирующиеся и потенциальные кластеры. Действующие - это формирования юридических лиц, которые организационно оформились, избрали Совет кластера, реализуют формализованную стратегию развития кластера (кластерный проект), а также на регулярной основе проводят мероприятия по согласованным направлениям деятельности. Сегодня таких четыре: IT-кластер города Минска на базе научно-технологической ассоциации "Инфопарк" и Парка высоких технологий (объединяет более 50 организаций); медико-фармацевтический кластер Витебской области на базе союза юридических лиц "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты" (объединяет около 10 организаций); кластер в области приборостроения Минска и Минской области на базе ассоциации "Инновационное приборостроение" (объединяет 10 организаций); кластер в области биотехнологий и зеленой экономики Припятского Полесья на базе Полесского государственного университета и ООО "Технопарк "Полесье" (объединяет 28 юридических лиц). Формирующиеся кластеры имеют инициативные группы для их создания, сформированы советы кластеров, а также сделаны первые шаги по сотрудничеству на основе кластерной модели развития - таких в Беларуси четыре. Потенциальные кластеры - пятнадцать групп субъектов хозяйствования, которые могли бы стать локомотивами экономического развития на своих территориях.

Актуализация карты кластеров будет осуществляться на регулярной основе по мере изменения кластерного ландшафта регионов. Таким образом, сделан важный шаг по обеспечению внедрения кластерной модели развития в практику хозяйствования и управления, сложившуюся в Беларуси, отметили в Минэкономики.-0-