Минэкономики: прогнозные документы гармонизированы с целями и задачами устойчивого развития

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозные документы гармонизированы с целями и задачами устойчивого развития. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

Сегодня Татьяна Бранцевич приняла участие во встрече с молодежными послами Целей устойчивого развития (ЦУР).

Мероприятие было инициировано национальным координатором по достижению ЦУР Анатолием Исаченко и состоялось на площадке Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Обсуждались вопросы достижения ЦУР и вовлеченность молодежных послов в продвижение повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Заместитель министра отметила вклад Минэкономики в реализацию ЦУР в Беларуси. "Беларусь находится среди лидеров по достижению Целей устойчивого развития. В соответствующем рейтинге стран мы поднялись на 18-ю позицию из 166. За прошедшее пятилетие республика вошла в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития и занимает 53-е место среди 189. Данные результаты стали стартовой точкой в разрабатываемых Минэкономики прогнозных документах. Их меры прямо или косвенно способствуют достижению ЦУР", - сказала Татьяна Бранцевич.

В частности, разработана Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. "В прошлом году активно велась работа над основными положениями программы пятилетки, а также непосредственно самой программой. Она тесно сопряжена с положениями стратегии до 2035 года и охватывает первый этап ее реализации. В свою очередь, инструментами реализации пятилетней программы являются госпрограммы, в которые обязательно включаются сведения о сопоставимости показателей программы с ЦУР. Таким образом, разрабатываемые прогнозные документы гармонизированы с целями и задачами устойчивого развития", - отметила замминистра.-0-