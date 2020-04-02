Минэнерго Беларуси оценивает возможности увеличения экспорта электроэнергии в ЕАЭС

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики оценивает возможности увеличения экспорта белорусской электроэнергии в ЕАЭС. Об этом сегодня в парламенте сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский, передает корреспондент БЕЛТА.
Вадим Закревский представил в Палате представителей проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе - в части формирования общего электроэнергетического рынка.
"Оценивая возможности участия на общем рынке, мы уже видим, что электрическая энергия, вырабатываемая нашими производителями, конкурентоспособна, - сказал Вадим Закревский. - Минэнерго оценивает на перспективу возможность увеличения экспорта электроэнергии в ЕАЭС".
Протокол, который ратифицировали сегодня депутаты, определяет способы взаимной торговли электрической энергией, а также этапы развития общего электроэнергетического рынка. "Эти этапы соответствуют особому мнению Беларуси к концепции формирования общего электроэнергетического рынка союза. Такой подход позволяет государствам на равных условиях иметь доступ к природному газу, что для Беларуси является важным фактором для формирования конкурентных предложений на общем и внутреннем электроэнергетических рынках", - подчеркнул замминистра.-0-