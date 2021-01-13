Минэнерго рассказало о ходе строительства второго энергоблока БелАЭС

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал о ходе строительства второго энергоблока БелАЭС. Видеоинтервью размещено в Telegram-канале Минэнерго, сообщает БЕЛТА.

"На втором энергоблоке подано напряжение на собственные нужды, ведется монтаж оборудования. Там, где оно смонтировано, сегодня проводится его индивидуальное опробование и гидрологические испытания. Строительная часть в основном завершена, кроме отделочных работ, которые сейчас ведутся по графику. Мы планируем в течение первого квартала (возможно, отдельные работы останутся на апрель) завершить прокладку контрольного кабеля", - сказал Михаил Михадюк.

Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт. "То есть энергоблок сегодня работает с полной проектной нагрузкой. Это важное событие для нас. Будет проводиться комплекс статических испытаний (когда энергоблок работает на ровной, беспеременной мощности), в том числе по нейтронным характеристикам реакторной установки и другим. После этого - комплекс динамических испытаний, когда нагрузка сбрасывается до определенного уровня и даже до нуля. Кроме того, этапом освоения 100% мощности предусмотрена плановая остановка блока для выполнения определенных технологических работ", - отметил замминистра.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-