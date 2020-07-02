Минэнерго заинтересовано в проектах с ЕБРР по созданию энергетической инфраструктуры для СЭЗ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси заинтересовано в проектах с Европейским банком реконструкции и развития по созданию энергетической инфраструктуры для свободных экономических зон. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский на встрече с главой представительства ЕБРР в Беларуси Мариной Петров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"На встрече стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, а также обозначили перспективные направления взаимодействия в энергетической сфере. Вадим Закревский подтвердил заинтересованность Минэнерго в продолжении конструктивного диалога и дальнейшей совместной работе над проектами по созданию энергетической инфраструктуры для свободных экономических зон", - проинформировали в пресс-службе.

Марина Петров в свою очередь отметила, что ЕБРР готов к проведению в ближайшее время ряда консультаций для подготовки необходимого пакета кредитной документации.-0-