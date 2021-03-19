Минфин Беларуси отмечает рост доходности еврооблигаций с начала года

19 марта, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Рост доходностей еврооблигаций и государственных облигаций Беларуси, размещенных на Московской бирже, наблюдается с начала 2021 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

С февраля текущего года доходности "длинных" белорусских еврооблигаций (Беларусь-2030 и Беларусь-2031) возросли с 6-6,1% до 7,2-7,3% годовых. При этом данная тенденция в меньшей степени затронула среднесрочные и "короткие" выпуски.

Доходность облигаций, размещенных на финансовом рынке РФ со сроком погашения в 2025 году (серия 07), в этот период выросла незначительно - на 5 базисных пунктов (с 8,51% до 8,56% годовых), а ставки по государственным облигациям со сроком погашения в 2022 году (серии 03 и 04) с марта 2021 года имеют устойчивый тренд к снижению.

"Тенденция роста доходности на долговые инструменты присуща всем развивающимся рынкам и, по экспертным оценкам, обусловлена повышением доходностей облигаций развитых стран, в частности казначейских облигаций США, которые достигли своих максимальных значений в феврале текущего года. Рост ставок в США стал одной из причин продаж инвесторами "длинных" облигаций", - пояснили в Минфине.-0-